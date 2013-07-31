Неизвестный водитель насмерть сбил женщину на востоке Москвы

На Белокаменном шоссе машина насмерть сбила женщину

Неизвестный водитель насмерть сбил женщину на Белокаменном шоссе. В подробностях произошедшего на востоке Москвы разбираются следователи.

Около 12 часов ночи в полицию пришло сообщение, что на Белокаменном шоссе лежит труп женщины. На место происшествия немедленно были отправлены полицейские.

Как установили оперативники, девушке было 29 лет. По предварительным данным, ее сбил неизвестный водитель, который скрылся с места аварии.

Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили велосипед, но пока неизвестно, принадлежал он погибшей девушке или нет. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе изучают записи с камер видеонаблюдения.