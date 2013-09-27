ГАИ советует водителям начать подготовку к зимнему сезону

Фото: ИТАР-ТАСС

Госавтоинспекция рекомендует водителям начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас: подумать о смене покрышек и психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

В ближайшие дни в ряде регионов, в том числе и московском, ожидается резкое понижение температуры, высока вероятность выпадения мокрого снега, на дорогах возможно образование наледи.

ГАИ рекомендует водителям заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и не затягивать со сменой "летней" резины на "зимнюю".

В инспекции отметили, что особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители. "При неблагоприятных погодных условиях им лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, водителям советуют психологически перестроиться на зимний стиль вождения.

В ГИБДД отметили, что осторожность необходимо соблюдать и пешеходам. Для больше безопасности им рекомендуют использовать светоотражающие элементы.

В этот период и водителям, и пешеходам необходимо внимательно следить за своим самочувствием. "При ухудшении самочувствия ни в коем случае не следует продолжать движение, нужно остановиться, а затем принять решение – возможно дальнейшее безопасное передвижение или нет", - добавили в ведомстве.