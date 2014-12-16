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Происшествия

16 декабря 2014, 15:55

Автомобиль с мигалкой сбил пешехода на Новом Арбате

пешеходы мигалки инциденты дтп

Фото: ТАСС

Автомобиль сбил пешехода на Новом Арбате. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под автомобиль, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичного ГИБДД.

Авария произошла примерно в 13.00, автомобиль Mercedes сбил пешехода на разделительной полосе. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, на Mercedes была установлена мигалка, но после аварии водитель снял спецсигнал с машины.

Напомним, в мае этого года решался вопрос об отмене спецсигналов для чиновников. Открытое правительство не поддержало эту инициативу.

Интернет-петицию об отмене мигалок подписали более 100 тысяч россиян, но экспертная рабочая группа отказалась от этой идеи. Также против инициативы общественников выступили Федеральная служба охраны РФ и Министерство внутренних дел.

Тема спецсигналов вызывает споры уже много лет. Число таких машин под давлением общественности несколько раз сокращалось, последний раз указом президента в 2012 году с 965 до 569. Однако появление машин с мигалками на дорогах по-прежнему вызывает негодование водителей, что и стало поводом для сбора подписей.

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