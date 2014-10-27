Кронштадтский бульвар на севере Москвы предложили сделать пешеходным

Фото: M24.ru

Территорию от метро "Водный стадион" до Головинских прудов хотят благоустроить, а Кронштадтский бульвар превратить в полноценную пешеходную зону, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента коммерческой недвижимости компании MR Group Александра Сурменева.

При этом он подчеркнул, что проект пока обсуждается и решение по нему еще не принято.

"В будущем планируем из Кронштадтского бульвара сделать уникальную пешеходную зону притяжения. Это наше предложение городу, которое подробнее обсуждать пока преждевременно. Мы выслали презентацию, ее рассматривают. Мы предлагаем вынести гаражи и сделать пешеходную зону через весь Кронштадтский бульвар. То есть от "Водного стадиона" до Головинских прудов обустроить красивую пешеходную зону", - сказал Сурменев.

По его словам, если проект одобрят, то линию электропередач (ЛЭП) на этой территории нужно будет убрать под землю.

Где появятся новые пешеходные зоны

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что за три года в Москве создали порядка 100 километров пешеходных зон. "Начав с пилотной зоны в Столешниковом переулке, за три года мы создали около 100 километров пешеходных дорог и улиц. Причем не только в центре, но и во всех округах и районах столицы. Пространствами для пешеходов стали Крымская набережная, Никольская улица, Большая Дмитровка, Замоскворечье и целый ряд других объектов", - сказал мэр Москвы.

Кроме того, 25 августа открылись пешеходные зоны на улицах Покровка и Маросейка, а в сентябре открылась самая протяженная в Европе пешеходная зона. Она протянулась от площади Гагарина до площади Киевского вокзала, а ее длина составила 6,5 километров.