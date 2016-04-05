В надземном переходе на юго-востоке Москвы начали монтировать лифты

Фото: m24.ru

В надземном пешеходном переходе через Люблинскую улицу начали монтировать лифтовое оборудование, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Монтаж производится департаментом совместно с генеральной подрядной организацией ИФСК "АРКС" в рамках второго этапа реконструкции Волгоградского проспекта. Основные конструкции переходов, в том числе подземного перехода в районе Волжского бульвара, уже забетонированы, также завершен монтаж пролетного строения.

Кроме того, рабочие оборудуют подъемники для маломобильных граждан. Общая длина надземного пешеходного перехода составляет 48,7 метра, а тоннельной части подземного – 118,23 метра при высоте в 2,3 метра.

"Это наш город": IV этап реконструкции Волгоградки завершат осенью

"На пересечении с Волжским бульваром ведется строительство эстакады прямого хода, протяженностью 1,6 километра. В конце прошлого года на пересечении с Люблинской улицей были открыты тоннель и путепровод через железнодорожные пути Курского направления, который соединил Остаповский проезд и Люблинскую улицу", – отметил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Напомним, до конца 2016 года планируется завершить строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром, которая также включает в себя расширение основной проезжей части и устройство разворотных съездов. В частности, этой осенью могут закончить работы четвертого этапа проекта реконструкции.