Россиянин Воробьев победил в первенстве мира по велоспорту

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Антон Воробьев стал победителем первенства мира по велоспорту на шоссе в возрастной категории до 23 лет.

Как сообщает РИА Новости, велогонщик команды "ИТЕРА Катюша" финишировал первым в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Воробьев одолел дистанцию за 44 минуты 09,20 секунды. Он опередил австралийцев Роана Денниса (+44,39) и Дамьена Хоусона (+51,12), занявших второе и третье места соответственно.

Чемпионат мира по велоспорту проходит в голландском городе Лимбурге. Соревнования продлятся до 23 сентября.