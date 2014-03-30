Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 30 марта Крым и Севастополь перешли на московское время, там перевели стрелки на два часа перед.

При этом власти региона отмечают, что никаких проблем при этом возникнуть не должно. Как передает телеканал "Москва 24", предприятия на полуострове заранее подготовились и согласовали график работы, чтобы не возникло несостыковок.

Напомним, 16 марта, в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях были напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий. За вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Отметим, что с 24 марта в Крыму и Севастополе начал хождение российский рубль. При этом гривна останется в обращении до 1 января 2016 года.