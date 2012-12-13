МЧС дает рекомендации, как правильно вести себя на льду

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждую зиму люди проваливаются под неокрепший лед на реках и озерах. Помочь спасатели успевают не всем. Как нужно вести себя на льду, чтобы избежать несчастных случаев, рассказали сотрудники подмосковного управления МЧС.

В этом году в связи с изменчивой погодой прочность первого льда может часто меняться, даже при изменении температуры на несколько градусов. Для того, чтобы лед выдержал человека, его толщина должна достигать минимум 10-15 сантиметров. Безопасным считается лед, толщина которого 25 сантиметров.

Если лед имеет синеватый или зеленоватый оттенок, то он крепкий, а если прозрачный, то он самый прочный. Матово-белый или желтоватый оттенок говорит о том, что лед ненадежен. Если подо льдом яма - он будет казаться синим, прогибаться, но рушиться не будет.

Для безопасного хождения по замерзшему водоему необходимо иметь при себе палку и ни в коем случае не проверять толщину льда ударами ног - это может привести к моментальному провалу.

Лед считается недостаточно крепким, если при постукивании по нему палкой под ней образовывается лужица воды. При появлении влаги необходимо сразу же покинуть место, на котором стоите, скользя и не отрывая ступни ног от поверхности.

Если на озере или реке вы видите участок льда, на котором до вас никто не ходил, то, скорее всего, в этом месте бьют родники и лед тонкий.

Между тем прочность льда лучше всего помогает определить прогноз погоды. Сотрудники МЧС России получают его ежедневно от Гидрометцентра и составляют на его основе картину опасных ситуаций.

Информацию о толщине льда и об организованных ледовых переправах в интересующих регионах можно найти на сайте МЧС.