20 февраля 2017, 12:47

Происшествия

Пешеходную галерею между терминалами D и E перекроют в Шереметьеве

Аэропорт Шереметьево перекроет пешеходную галерею между терминалами D и E на два дня, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничение будет действовать с 12:00 20 февраля до 12:00 22 февраля. Решение связано с работами по прокладке тоннеля межтерминального перехода.

Для пассажиров организуют бесплатные автобусы, которые свяжут ж/д вокзал "Аэроэкспрес", терминал E, терминал F с терминалом D. Остановки будут осуществляться у терминалов D и "Аэроэкспресс". Расписание скоординируют с расписанием "Аэроэкспресса", частота отправлений составит каждые 15 минут.

Для пассажиров в "стерильной" зоне Южного терминального комплекса для перемещения между Терминалами D и Е предусмотрены автобусы-шаттлы – выходы на посадку № 32 и 33 соответственно.

