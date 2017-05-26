Девятнадцать новых диагональных пешеходных переходов появилось в столице

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Девятнадцать новых диагональных пешеходных переходов появилось на столичных перекрестках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Такие "зебры" позволяют горожанам переходить улицу наискосок, значительно экономя время при пересечении проезжей части. Новые пешеходные переходы разметили белым термопластиком. Полностью они будут готовы в начале июня, когда на асфальт нанесут полоски желтого цвета. Для усиления светоотражающего эффекта на разметку наносят микроскопические стеклянные шарики.

Диагональную разметку нанесли на тех столичных перекрестках, где светофоры для пешеходов загораются на всех направлениях одновременно.

Диагональные зебры появились на следующих перекрестках в центре Москвы: Староконюшенный переулок – Гагаринский переулок, Большой Ордынский переулок – улица Малая Ордынка, Гагаринский переулок – Большой Власьевский переулок, улица Погодинская – Абрикосовский переулок, улица Пречистенка – Лопухинский переулок. По четыре диагональных перехода разметили в ЗАО и СЗАО: улица Покрышкина – улица Академика Анохина, улица Барклая – улица Большая Филевская, улица Кастанаевская – улица Пивченкова, улица Пржевальского – улица Большая Очаковская; улица Академика Бочвара – улица Маршала Новикова, улица Маршала Конева – улица Маршала Бирюзова, Парусный проезд – улица Свободы, улица Фабрициуса – улица Туристская.

Диагональную разметку нанесли еще в нескольких округах. В СВАО: 3-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская и 5-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская. Улица Беломорская – улица Смольная в САО; улица Новороссийская – улица Краснодарская в ЮВАО; улица Южнобутовская – Бунинская аллея в ЮЗАО; Сокольнический переулок – улица Маленковская в ВАО.