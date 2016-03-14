Три автобусных остановки сменили названия с 14 марта

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

С 14 марта в столице сменили свои названия три остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Остановка "По требованию" автобусов № 512, 513, 514, 515 и 876, курсирующих по Центральной улице в ТиНАО, теперь называется "Десна — Центральная улица".

Остановка автобусов № 199, 212 "Детский сад" на улице Фомичевой переименована в "Улица Фомичевой, 8". Остановка "Клуб "Самбо-70" автобусов № 144, 227 и 281, идущих по улице Тёплый Стан в обоих направлениях, получила название "Школа "Самбо-70".

Кроме того, с 14 марта изменилось время отправления автобуса № 738. От остановки "Метро "Алма-Атинская" он теперь уходит в 04:54 вместо 05:05.

Напомним, что в Москве рассматривается вопрос о переименовании строящейся станции Малого кольца железной дороги "Черкизовская" в "Локомотив". Такая идея поступила от болельщиков футбольного клуба.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин предложение поддержал. По его словам, идею рассмотрит специальная комиссия.