Переименование станции МКЖД в Черкизове обсудят в "Активном гражданине"

Переименование станции Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД) "Черкизовская" в "Локомотив" могут вынести на голосование в приложении "Активный гражданин". С таким предложением выступил глава муниципального округа Преображенское Надежда Иноземцева, сообщает Агентство "Москва".

"По названию пока вопросов, по-моему, не возникало, возникают вопросы по благоустройству, по удобству для пассажиров. Кроме болельщиков клуба "Локомотив", у нас еще жители прилегающих районов есть. Наверно, можно будет это, допустим, в программе "Активный гражданин" обсудить. Я думаю, это будет справедливо, если большинство жителей района Преображенское захотят переименовать. Потому что пока станции нет, можно было бы этот вопрос рассмотреть и учесть мнение жителей", – отметила Иноземцева.

Напомним, болельщики футбольного клуба "Локомотив" обратились в столичную мэрию с просьбой переименовать строящуюся станцию МКЖД "Черкизовская" в "Локомотив". Письмо с соответствующей просьбой было адресовано председателю межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы Леониду Печатникову.

Обращение поступило после принятого накануне решения переименовать строящуюся станцию метро "Ходынское поле" и "ЦСКА".