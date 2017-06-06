Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2017, 11:29

Политика

Тиллерсон рассказал, что Трамп поручил ему начать налаживать отношения с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/James Berglie

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что президент Дональд Трамп поручил ему начать процесс налаживания отношений с Россией, сообщает "Газета.ру".

Тиллерсон добавил, что, по мнению Трампа, события, происходящие на политическом фронте, не должны мешать налаживанию отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по разрешению ситуации на Украине. Инициативу курирует Тиллерсон, который уже обсудил этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сейчас идет разработка новой стратегии, в которой принимает участие аппарат вице-президента Майкла Пенса. Также планируется, что Госдепартамент назначит ответственного за переговоры с Москвой, который будет поддерживать связь с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Ранее Рекс Тиллерсон называл отношения России и США неудовлетворительными. Госсекретарь США подчеркнул, что их перезагрузка едва ли возможна. По его убеждению, стереть прошлое нельзя и поэтому нужно отталкиваться от того положения дел, которое сложилось на сегодняшний день.

переговоры Рекс Тиллерсон жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика