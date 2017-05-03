Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая 2017, 19:25

Политика

Британию обяжут оплатить перенос агентств ЕС после Brexit

Фото: ТАСС/Zuma

Еврокомиссия выпустила рекомендации по ведению переговоров о Brexit (выходе Великобритании из Евросоюза), сообщает "Газета.ру".

Пункт "Финансовое урегулирование" содержит указание на то, что Британия должна будет заплатить за перенос из страны агентств и других органов Евросоюза.

Текст рекомендаций рассмотрят на заседании Совета ЕС 22 мая.

Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, в ходе которого жители Королевства проголосовали за выход из Евросоюза.

Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.

переговоры рекомендации Brexit жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика