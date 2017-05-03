Британию обяжут оплатить перенос агентств ЕС после Brexit

Фото: ТАСС/Zuma

Еврокомиссия выпустила рекомендации по ведению переговоров о Brexit (выходе Великобритании из Евросоюза), сообщает "Газета.ру".

Пункт "Финансовое урегулирование" содержит указание на то, что Британия должна будет заплатить за перенос из страны агентств и других органов Евросоюза.

Текст рекомендаций рассмотрят на заседании Совета ЕС 22 мая.