Британию обяжут оплатить перенос агентств ЕС после Brexit

Фото: ТАСС/Zuma
Еврокомиссия выпустила рекомендации по ведению переговоров о Brexit (выходе Великобритании из Евросоюза), сообщает "Газета.ру".
Пункт "Финансовое урегулирование" содержит указание на то, что Британия должна будет заплатить за перенос из страны агентств и других органов Евросоюза.
Текст рекомендаций рассмотрят на заседании Совета ЕС 22 мая.
Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.