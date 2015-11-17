Мосгордума переедет в новое здание до конца ноября

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгодрума переедет в новое здание до конца месяца, сообщил журналистам председатель городского парламента Алексей Шапошников. По его словам, в отреставрированный комплекс на Страстном бульваре уже переехали 20 из 45 депутатов. Остальные парламентарии перевезут вещи к концу ноября.

При этом заседание в новом зале Мосгордума проведет уже 18 ноября. "Он чуть больше того, котором мы работали раньше, – отметил Шапошников. – В нем установлена усовершенствованная система голосования, все компьютеризировано и подчиняется последнему слову техники. На экранах будет возможность показывать формулировки вопросов, итоговое количество голосов по вопросам, информацию о выступлении депутатов и многое другое."

Кроме того, в зал заседаний оборудован камерами с высоким разрешением, выведенными на режиссерский пульт, что позволит улучшить качество трансляций заседаний городского парламента. "Они выйдут на практически художественный уровень", – заявил председатель думы.

Общая площадь пятиэтажного здания для Мосгордумы составила 10,8 тысячи квадратных метров. Всего в распоряжении депутатов будет шесть залов различной вместимости: один – на первом этаже, два – на втором, три – на третьем и большой зал заседаний – на четвертом. Для депутатов также создали столовую на 150 посадочных мест, однако она еще не работает. А под землей оборудовали парковку.

Кроме того, над залом заседаний оборудовали анфиладу с окнами, где планируется проводить экскурсии. Гости мероприятий смогут наблюдать через окна за тем, как проходят пленарные заседания парламента.

"Большая Москва": Московская городская Дума

"Очень хотелось бы создать музей московского парламентария. Показать что происходило в старой Москве, как появились городские депутаты, какие вопросы они решали. Мы также планируем, что экспозиция будет участвовать в городской акции Ночь в музее", – рассказал Алексей Шапошников. Он также добавил, что кроме музея в здании Мосгордумы появится библиотека, где будут проходить чтения для посетителей.

Шапошников напомнил, что депутаты были вынуждены переехать в новый комплекс зданий в связи с увеличением числа парламентариев в штате городского законодательного собрания. Согласно федеральному законодательству региональные думы должны состоять не менее чем из 45 представителей, ранее в Мосгордуме было всего 35 парламентариев.

В комплексе бывшей Екатериниснкой больницы разместятся не только парламентарии, но и совет муниципальных депутатов, аппарат уполномоченного по правам человека в Москве, и столичная общественная палата. "Таким образом мы объединяемся в своего рода парламентско-общественный центр, – заявил председатель парламента. – Сейчас когда мы становимся добрыми соседями, я уверен, что наша совместная работа улучшится."

Отметим, что на реставрацию и оборудование зданий комплекса было потрачено около 3 миллиардов рублей. Эта сумма включает в себя полное техническое оснащение всех зданий современными технологиями.

Ранее сообщалось что в новом здании у депутатов появится система для проведения видеоконференций. Видеосвязь позволит москвичам и представителям общественных организаций удаленно принимать участие в обсуждении законопроектов и отчетах органов власти перед Мосгордумой.

Старое здание парламента, расположенное на улице Петровка, планируют сохранить для размещения органов власти. Об этом сообщал руководитель департамента городского имущества столицы Владимир Ефимов. Он не уточнил, для федеральных или городских властных структур будет использоваться объект.