В Подмосковье одиноким пенсионерам окажут матпомощь

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В Московской области одиноким пенсионерам старше 70 лет окажут материальную поддержку. С 1 января 2016 года они смогут получить надбавку в размере 700 рублей в месяц. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сегодня я даю еще одно поручение. Мы должны внести поправку дополнительную в бюджет о поддержке одиноко проживающих пенсионеров старше 70 лет", – сказал Воробьев в ходе расширенного заседания правительства Московской области.

По данным губернатора, на надбавку смогут претендовать 81,5 тысячи человек.

С 1 сентября 2015 года в Подмосковье вырос прожиточный минимум с 7549 рублей до 8400 рублей. На доплаты к пенсии предусмотрено 4,2 миллиарда рублей из бюджета. Дополнительные 360 миллионов рублей будут выделены на новых получателей.

Напомним, в августе перестали действовать льготы на проезд в общественном транспорте столицы для пенсионеров, ветеранов военной службы и труда из Подмосковья. Соответствующий закон приняла областная дума.

Таким образом, без льгот остались более миллиона человек. 100 тысяч из них могут рассчитывать на выплату компенсаций, но только в том случае, если поехать нужно по медицинским показаниям, а доход пассажира ниже прожиточного минимума.