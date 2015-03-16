Форма поиска по сайту

16 марта 2015, 19:40

Общество

Накопительную часть пенсии хотят сделать добровольной

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Накопительную часть пенсии могут перевести в добровольный формат. Об этом рассказала вице-премьер России Ольга Голодец, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мне кажется, наступила пора для того, чтобы накопительные пенсии стали по-настоящему добровольными. Таким образом, у каждого человека будут персональные договоры с негосударственными пенсионными фондами", – отметила Голодец.

Она подчеркнула, что пенсионные фонды должны отвечать перед людьми по всем обязательствам, а не по номиналу, как в настоящее время.

Добавим, что на этой неделе председатель правительства Дмитрий Медведев обсудит с профильными министерствами судьбу накопительной части пенсии.

Правительство решит, сохранять накопительную часть пенсии или перевести ее в добровольную, то есть ликвидировать.

