В мире отмечают День спонтанного проявления доброты

Фото: vesti.ru

В мире 13 ноября неофициально отмечается День спонтанного проявления доброты или просто День доброты.

Праздник был введен по инициативе международных благотворительных организаций. 13 ноября 1998 года в Токио состоялась первая конференция Всемирного движения за доброту.

Праздник постановили отмечать 17 февраля, но и в день его основания периодически проходят благотворительные акции. Организаторы призывают в этот день быть не просто добрыми и отзывчивыми к чужой беде, а добрыми безгранично и бескорыстно.

В России и странах СНГ об этом дне узнали недавно, но пока широкого распространения он не получил. Поэтому авторы РИА Новости составили свой список добрых дел, которые вполне под силу каждому москвичу. Разумеется, их можно делать не только 13 ноября, но и в любой другой день.

Помочь пенсионерам

Фото: ИТАР-ТАСС

Соцработников в Москве не всегда хватает, но помочь им может любой желающий. Можно устроиться волонтером в один из столичных домов для престарелых. Для этого нужно зайти на сайт любого соцучреждения либо обратиться в благотворительный фонд. Например, поддержку пожилым людям оказывает фонд "София". Если нет времени на волонтерскую работу, можно оказать помощь в виде пожертвований или покупки необходимых вещей для пожилых людей.

Помочь бездомным

Для бездомных можно пожертвовать одежду, бытовые приборы и другие необходимые вещи. Их принимают столичные центры социального обслуживания, также вещи можно отнести в столичные храмы и монастыри. Также можно устроиться волонтером в мобильные столовые, в которых кормят бродяг. Кроме того, волонтеры могут помочь благотворительным фондам транспортом, поиском работы для бездомных, а также распространением информационных материалов. О необходимой помощи можно узнать в тематических сообществах, например, Ru_homeless.

Помочь детям

Фото: ИТАР-ТАСС

Любой желающий может лично поучаствовать в поездках в детские дома и сборах гуманитарной помощи для детей. Также можно помочь с транспортом, чтобы доставить собранные вещи. Со списком нужд можно ознакомиться на сайтах детдомов. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах для детей-сирот в детских домах или школах. К примеру, такие мероприятия проводятся фондом "Цвет жизни".

Стать донором

Фото: ИТАР-ТАСС

Донорская кровь необходима онкологическим больным, жертвам аварий и терактов, хирургическим больным, беременным женщинам и людям, перенесшим ожоги и травмы. В Москве работают как минимум 25 станций и отделений переливания крови. Можно стать постоянным донором одной станции, сдавать кровь поочередно в нескольких пунктах или делать это после крупных бедствий. О том, какие требования предъявляются к донорам, можно узнать, к примеру, на сайте Службы крови.

Взять животное из приюта

Только по официальным данным, в столице около 30 тысяч безнадзорных животных. В большинстве случаев они содержатся в приютах лишь полгода и после ряда процедур выпускаются на улицу. Однако любой желающий может спасти щенка или котенка от московских холодов и взять его к себе домой. Это можно сделать не только в приюте, но и на выставках бездомных животных.

Если обстоятельства не позволяют взять животное домой, можно принять участие в программе опекунства Московского зоопарка. Частное лицо или организация может стать опекуном полюбившегося животного, если заключит с зоопарком договор о благотворительной помощи. Согласно нему, опекун оплачивает кормление и содержание животного.

Покормить птиц

Помогать можно не только бездомным собакам и кошкам, но и птицам. Так, 10 ноября в Москве стартовала акция "Покормите птиц зимой", она проходит на особо охраняемых природных территориях города. Жители могут своими руками смастерить кормушки для пернатых и узнать о разновидностях птичьего корма. Акция продлится вплоть до Международного дня птиц - 1 апреля.

Сделать город чище

Фото: ИТАР-ТАСС

Общегородские субботники проходят в основном весной и осенью. Жители берут в руки грабли, лопаты и прочий инвентарь и отправляются приводить город в порядок. Желающие сделать Москву чище могут принять участие и в акциях экологических сообществ. Например, группа "Мусора больше нет" проводит мероприятия по уборке территорий уже в 100 российских городах.

Кроме того, можно помочь местным пунктам приема вторсырья в сортировке мусора. Ведь, как известно, пока немногие россияне приучены выбрасывать мусор раздельно. Информацию о ближайших пунктах вторсырья можно найти на русскоязычной странице "Гринписа".

Помочь музею

В помощи нуждаются и столичные музеи. Например, Сахаровский центр, рассказывающий о борьбе за свободу в СССР, существует за счет благотворительных пожертвований, грантов и целевых программ. А музею "Огни Москвы", посвященному истории столичного уличного освещения, требуются помощники в поисках старых фонарей на улицах города.