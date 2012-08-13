Безработного подозревают в убийстве собственной бабушки

ИТАР-ТАСС

12 августа в городе Воскресенск Московской области было обнаружено обезглавленное тело 71-летней женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Примерно в 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире на улице Октябрьская.

"В совершении данного преступления подозревается 31-летний безработный внук погибшей, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере", - сообщили в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Молодой человек объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.