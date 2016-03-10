131 совет муниципальных депутатов поддержал позицию ЕР о допльготах на капремонт

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Совет муниципальных образований Москвы поддержал инициативу "Единой России" – ввести дополнительные льготы для пенсионеров по оплате капремонта. Соответствующее решение было принято на заседании президиума совета.

Пенсионерам расширят льготы на капремонт

"Подавляющее большинство муниципальных образований поддерживают эту инициативу. Мы отразили в своем проекте решения, что мы поддерживаем инициативу. Решение очень правильное. На сегодняшний день инициатива получила поддержку 131 муниципального образования", – цитирует председателя совета Владимира Дудочкина Агентство "Москва".

"Идею поддержали не только пожилые москвичи, а москвичи, независимо от того, сколько им лет. Москва заботится о тех, кто нуждается в этой заботе", – сказала депутат Госдумы Ирина Белых. – Неработающие одиноко проживающие пенсионеры должны получить поддержку".

Зампредседателя Мосгордумы, руководитель фракции "Единая Россия" в столичном парламенте Андрей Метельский подчеркнул, что депутаты будут настаивать на том, чтобы дополнительные льготы начали применяться уже в этом году.

Московское отделение партии "Единая Россия" начало собирать подписи, чтобы принять региональный законопроект о льготе на оплату капремонта для лиц старше 70 лет. Право устанавливать дополнительные льготы регионам, в том числе и Москве, дает федеральный закон, вступивший в силу 1 января 2016 года. По закону, могут быть полностью освобождены от взносов на капремонт одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте от 80 лет.

Регионы получили право устанавливать льготу в размере 50 процентов по взносам за капремонт для одиноких неработающих пенсионеров старше 70 лет, семьям, состоящим только из безработных пенсионеров старше 70 лет, а если супругам исполнилось 80 лет – в размере 100 процентов.

С 1 июля 2015 года москвичи платят за капитальный ремонт. Минимальный взнос – 15 рублей за 1 квадратный метр.