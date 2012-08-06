Пенсионерку ограбила женщина, выдавшая себя за экстрасенса

ИТАР-ТАСС

Мошенница, выдавшая себя за экстрасенса, похитила 210 тысяч рублей у 75-летней жительницы Серпуховского района Подмосковья. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Потерпевшая обратилась в полицию 4 августа. Она рассказала сотрудникам МВД, что 2 августа около 15:00 встретила на улице незнакомую, хорошо одетую женщину. Они разговорились, и незнакомка рассказала потерпевшей, что является экстрасенсом. Злоумышленница сообщила, что увидела на пенсионерке и ее родственниках порчу, и поэтому решила заговорить с ней предложить свою помощь.

Оказалось, что для снятия порчи нужно провести обряд очищения всех имеющихся у пожилой женщины средств. Доверчивая пенсионерка сняла в Сбербанке 120 000 рублей и еще 90 000 рублей вынесла из дома. Затем она передала эти деньги лже-экстрасенсу. По словам потерпевшей, мошенница завернула деньги в сверток, сделала над ним пассы руками и что-то проговорила. Затем, вернув сверток пенсионерке, лже-гадалка велела его не разворачивать в течение трех дней. После этого женщины расстались.

Придя домой, потерпевшая развернула сверток и обнаружила там обычную бумагу. После этого она написала заявление в правоохранительные органы, на основе которого было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Личность злоумышленницы устанавливается.

Напомним, сообщение об аналогичном преступлении поступило из правоохранительных органов 23 июля. В Зеленоградском округе Москвы у 83-летней пенсионерки похитили 200 тысяч рублей. Пожилой женщине также предложили снять порчу, проведя обряд над всеми ее деньгами. В итоге вместо денег потерпевшей подложили обрезки от газет.

Есть ли связь между двумя этими случаями, в сообщении пресс-службы не уточняется.