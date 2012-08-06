Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06 августа 2012, 18:17

Пенсионерку ограбила женщина, выдавшая себя за экстрасенса

пенсионеры мошенничество криминал ГУ МВД по Московской области

ИТАР-ТАСС

Мошенница, выдавшая себя за экстрасенса, похитила 210 тысяч рублей у 75-летней жительницы Серпуховского района Подмосковья. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Потерпевшая обратилась в полицию 4 августа. Она рассказала сотрудникам МВД, что 2 августа около 15:00 встретила на улице незнакомую, хорошо одетую женщину. Они разговорились, и незнакомка рассказала потерпевшей, что является экстрасенсом. Злоумышленница сообщила, что увидела на пенсионерке и ее родственниках порчу, и поэтому решила заговорить с ней предложить свою помощь.

Оказалось, что для снятия порчи нужно провести обряд очищения всех имеющихся у пожилой женщины средств. Доверчивая пенсионерка сняла в Сбербанке 120 000 рублей и еще 90 000 рублей вынесла из дома. Затем она передала эти деньги лже-экстрасенсу. По словам потерпевшей, мошенница завернула деньги в сверток, сделала над ним пассы руками и что-то проговорила. Затем, вернув сверток пенсионерке, лже-гадалка велела его не разворачивать в течение трех дней. После этого женщины расстались.

Придя домой, потерпевшая развернула сверток и обнаружила там обычную бумагу. После этого она написала заявление в правоохранительные органы, на основе которого было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Личность злоумышленницы устанавливается.

Напомним, сообщение об аналогичном преступлении поступило из правоохранительных органов 23 июля. В Зеленоградском округе Москвы у 83-летней пенсионерки похитили 200 тысяч рублей. Пожилой женщине также предложили снять порчу, проведя обряд над всеми ее деньгами. В итоге вместо денег потерпевшей подложили обрезки от газет.

Есть ли связь между двумя этими случаями, в сообщении пресс-службы не уточняется.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать