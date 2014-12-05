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Работа

05 декабря 2014, 21:53

Московским пенсионерам расскажут о возможностях трудоустройства

пенсионеры работа акции Департамент труда и занятости населения Москвы занятость

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В понедельник, 8 декабря, в Московском доме ветеранов на Олимпийском проспекте пройдет городская информационная акция, приуроченная к Международному дню пожилых людей.

В рамках мероприятия, пожилым москвичам расскажут о возможностях трудоустройства и услугах службы занятости.

Пенсионеры и жители столицы предпенсионного возраста смогут получить консультации по гибким формам занятости и надомному труду. Кроме того, они смогут узнать об оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства.

Также пожилым людям посодействую в профессиональной переориентации, эффективной адаптации в трудовом коллективе и повышении конкурентоспособности.

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Акция продлится с 11.00 до 15.00. Гостей ждет выступление представителей департамента труда и директора женского делового центра Инны Березкиной.

Также перед собравшимися выступят представители Всероссийской общественной организации "Трудовая доблесть России" и Фонда содействия воздушно-десантным войскам и войскам специального назначения имени генерала Маргелова.

Затем пенсионеры смогут посетить ярмарку вакансий, а также принять участие в различных семинарах и мастер-классах.

В конце участников мероприятия ждет выступление Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова.

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