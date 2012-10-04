Средняя пенсия в России вырастет до 24 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Средний размер пенсии к 2023 году должен составить 24 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

В настоящее время пенсионеры в России получают в среднем по 9,7 тысяч, в следующем году эта сумма достигнет 10,3 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Чиновница также отметила, что в России не планируется повышать пенсионный возраст. Таких мер не предусматривает концепция развития пенсионной системы.

По словам Голодец, разработанная система предполагает вариативность, например, размер пенсии будет зависеть от количества проработанных лет. Кроме того, у человека должен быть понятный пенсионный статус, чтобы он следил за платежами, которые вносит за него работодатель, передает слова чиновницы ИТАР-ТАСС.

Вице-премьер также пояснила, как решаются вопросы, если человек не может работать из-за декретного отпуска, службы и при других подобных обстоятельствах. По ее словам, пока граждане занимаются такими государственно важными делами, Пенсионный фонд вносит за них специальные платежи.

Чиновница рассказала и о новом законопроекте о корпоративных пенсиях, который сейчас разрабатывается правительством. Документ призван заинтересовать развивать данный сегмент, в котором сейчас участвуют 8 миллионов человек. В частности, предлагается ввести новый налоговый режим.

Напомним, Стратегию развития пенсионной системы разработал кабинет министров, документ был представлен президенту Владимиру Путину.

По итогам реформы пенсия в России должна будет составлять 40 процентов от заработка, а дефицит Пенсионного фонда сократится с двух процентов до 0,8 процентов ВВП.

Проект Стратегии опубликован на сайте Министерства труда. Здесь можно познакомиться с текстом документа, его презентацией, и оставить свой комментарий.