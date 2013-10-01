В столице разработают программу занятости для пенсионеров - Петросян

"Интервью": Владимир Петросян рассказал о новых соцуслугах в столице

Московское правительство планирует разработать программу занятости для пенсионеров. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента социальный защиты населения столицы Владимир Петросян.

"Сегодня в Москве 23,4 процента составляют лица пенсионного и старше пенсионного возраста. По нашим прогнозам, через 2 года эта цифра достигнет 25 процентов. Москва стареет, и город должен к этому готовиться", - сказал он.

Владимир Петросян отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы московские пенсионеры имели возможность продолжать трудовую деятельность и зарабатывать себе на жизнь.

По его словам, разработкой программы занятости для пенсионеров займется департамент соцзащиты совместно с департаментом труда и занятости. На федеральном уровне работа над такой программой уже ведется.

Глава департамента подчеркнул, что московские пенсионеры очень активны в социальном плане. Они посещаю кружки и образовательные курсы. Популярностью пользуются курсы по обучению здоровому образу жизни, по изучению иностранного языка, компьютерные курсы.

Кроме того, практически во всех районах столицы появились танцевальные площадки для лиц старшего возраста. "В следующем году обязательно проведем конкурс среди танцевальных пар старшего поколения", - сообщил Владимир Петросян.

Он также рассказал, что до конца года некоторые виды услуг, оказываемых пенсионерам, планируется перевести в электронный вид. Так, оформить региональную надбавку к пенсии и получит путевки на санаторно-курортное лечение станет возможным через интернет.