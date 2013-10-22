Трети россиян безразлична судьба их пенсионных накоплений - опрос

Многим россиянам безразлична пенсионная реформа

Согласно опросу ВЦИОМ, более трети жителей России даже не подозревают о том, что их пенсионные накопления за следующий год будут направлены на выплату текущих пенсий. Еще трети граждан судьба накоплений безразлична.

Эксперты считают такие результаты предсказуемыми. Основной причиной неосведомленности россиян они называют недостаточную информированность населения о реформе.

"Сегодня люди заняты другими делами. Многие указывают, что у них нет возможности в настоящий момент делать пенсионные накопления, кто-то считает, что уже поздно что-то менять. К последней категории относятся люди предпенсионного возраста, которые уверены, что постоянно меняющиеся правила не позволили им сделать осознанный выбор и повлиять на будущую пенсию. Ну а молодые пока не задумываются об этом", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Львов признал, что в реформах, касающихся пенсии россиян действительно сложно разобраться, даже занимаясь этим вопросом профессионально.