Сегодня в СМИ: падение цен на бензин и накопительные пенсии

Входящий в "Газпром-медиа" радиохолдинг ВКПМ запустил радиостанцию Like FM

Радиохолдинг ВКПМ, входящий в 2Газпром-медиа" с понедельника запустил новую музыкальную радиостанцию Like FM на частоте 87,9 FM. До февраля 2015 года на этой частоте вещала радиостанция "Сити FM", сообщают "Ведомости".



У новой радиостанции будет музыкальный формат, причем пользователи смогут сами выбирать музыкальные композиции, которые будут звучать в эфире.

Дипломные работы защитят как диссертации

Курсовые и дипломные работы российских студентов после защиты будут публиковаться в интернете, пишет "Коммерсантъ".

Предполагается, что эта мера не только сократит уровень плагиата в образовании, но и поможет студентам заинтересовать потенциальных работодателей.

ЦБ настоял на сохранении действующей модели накопительных пенсий

"Обязательная накопительная система не может быть заменена на добровольную", - такое заявление сделал первый зампред ЦБ Cергей Швецов, выступая на VI Пенсионном конгрессе в прошлую пятницу, передает "Российская газета".

Таким образом, представители финансово-экономического блока в правительстве еще раз подтвердили свою позицию, настаивая на сохранении действующей модели формирования накопительных пенсий.

Моратория на накопительные пенсионные взносы больше не будет

На этой неделе председатель правительства Дмитрий Медведев обсудит с профильными министерствами судьбу накопительной части пенсии, сообщают "Ведомости".

Двух лет моратория достаточно, правительство решит, сохранять накопительную часть пенсии или перевести ее в добровольную, то есть ликвидировать.

Бензин может подешеветь на автозаправках в два раза

Цены на бензин планируется укрощать сразу на двух флангах топливного рынка: нефтяном и торговом. Если предложенные проекты воплотятся в жизнь, литр в рознице в некоторых регионах может подешеветь в два раза, пишет "Российская газета".

Уже получило принципиальное одобрение введение налога на финансовый результат (НФР) как способ стимулирования добычи в нефтяной отрасли. В течение этой недели он будет окончательно рассмотрен на заседании правительства.

Бизнес освободят от проверок дорогого имущества

Чиновники и бизнес подготовили первый вариант законопроекта об амнистии капиталов - его обсудят на совещании у Игоря Шувалова, передает "РБК".

В документ не попал пункт о проверках всех декларируемых активов на сумму свыше пяти миллионов долларов.