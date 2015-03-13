Центробанк не исключает продления заморозки пенсионных накоплений на 2016 год

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Ценробанк РФ не исключает продления заморозки пенсионных накоплений на 2016 год, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в рамках VI российского пенсионного конгресса УК "Капитал".

"Нельзя исключить этого, но правительство сейчас нацелено принять решение не переносить на год эту дискуссию, а все-таки принять окончательное решение. Так как заморозка накоплений - это перенос дискуссии на следующий год", - приводит словам Швецова ТАСС.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев отмечал, что идея продления заморозки накопительной части пенсий на 2016-2018 годы в Минфине в рамках бюджетного процесса не обсуждалась.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации. "Не исключаю (такого варианта. - прим. M24.ru) в случае тяжелой бюджетной ситуации, потому что это дополнительно 350 миллиардов рублей, которые в этом году не требуется куда-то отдать", - сказал министр.

"Предлагать будем или не будем, исходя из того, какая будет финансовая ситуация", - пояснил он.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.