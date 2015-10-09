Работающих пенсионеров лишат индексации пенсий

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина в Twitter.

По ее словам, все работающие пенсионеры продолжат получать выплаты, но пока они трудоустроены, повышать их не будут. Пенсия будет индексироваться только в случае ухода с работы.

Баталина также заявила, что правительство приняло решение дважды проиндексировать текущие пенсии в следующем году.

Однако вскоре вице-премьер Ольга Голодец опровергла эту информацию, отметив, что решение по данному вопросу все еще не принято. При этом она надеется, что экономические условия позволят повысить пенсии два раза в течение следующего года, пишет МИА "Россия сегодня".

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсионный возраст россиян срочно необходимо повысить. По его мнению, это позволит избежать роста налоговой нагрузки на бизнес, а также решит проблему дефицита кадров, с которой сталкивается экономика из-за старения населения.

Ранее глава Минфина предложил уравнять пенсионный возраст у мужчин и женщин и повысить его до 63 лет.