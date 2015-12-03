Правительство не планирует повышать пенсионный возраст

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Повышение пенсионного возраст в ближайшее время не планируется. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, передает ТАСС.

"Вы слышите эту дискуссию, позиции пока у нас не изменились", – сказала она. Отвечая на вопрос о том, не планируется ли повышать в ближайшее время пенсионный возраст, Голодец ответила: "Нет".

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что пенсионный возраст россиян срочно необходимо повысить. По его мнению, это позволит избежать роста налоговой нагрузки на бизнес, а также решит проблему дефицита кадров, с которой сталкивается экономика из-за старения населения.

Глава Минфина предлагал уравнять пенсионный возраст у мужчин и женщин и повысить его до 63 лет.

По словам главы ведомства, международные эксперты советуют России установить планку на уровне – 65 лет. До этого ведомство предлагало повышать пенсионный возраст поэтапно с 2020 года – ежедневно на 3 или 6 месяцев.