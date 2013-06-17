Конная полиция задержала 20 нарушителей в столичных парках

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 20 граждан были задержаны в столичных парках за различные правонарушения за минувшие выходные. Патрулирование осуществлялось конной полицией.

Стражи порядка патрулировали 20 лесопарковых зон в 10 округах Москвы, в проверках принимали участие 175 всадников конной полиции, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Всего в патрулировании было задействовано 348 сотрудников полиции.

За выходные в парках за различные правонарушения были задержаны 22 гражданина. В основном причиной задержания стало разведение костров - в лесопарковых зонах это запрещено.