Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня 2013, 10:41

Безопасность

Конная полиция задержала 20 нарушителей в столичных парках

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 20 граждан были задержаны в столичных парках за различные правонарушения за минувшие выходные. Патрулирование осуществлялось конной полицией.

Стражи порядка патрулировали 20 лесопарковых зон в 10 округах Москвы, в проверках принимали участие 175 всадников конной полиции, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Всего в патрулировании было задействовано 348 сотрудников полиции.

За выходные в парках за различные правонарушения были задержаны 22 гражданина. В основном причиной задержания стало разведение костров - в лесопарковых зонах это запрещено.

Сайты по теме


патрулирование конная полиция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика