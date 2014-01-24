Добро с кулаками: дружинникам разрешат применять физическую силу

Дружинникам Москвы разрешат применять физическую силу

Добровольным народным дружинникам разрешат применять силу. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме. О том, какие полномочия есть у дружинников сейчас и как вступить в ДНД, - в материале M24.ru

Если пакет законопроектов пройдет третье чтение, народные дружинники могут получить право применять физическую силу в отношении злоумышленников. Сейчас они могут только вызвать полицейского, чтобы обеспечить силовое воздействие. За неподчинение добровольным помощникам полиции депутаты предлагают выписывать штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей. За такое же нарушение в отношении полицейского, кстати, штраф сейчас - от 500 до тысячи рублей или арест на 15 суток.

В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане России, проживающие в Москве и достигшие 18-летнего возраста и годные по состоянию здоровья. Не принимаются люди, имеющие судимость за совершение умышленного преступления.

"Утро": Как стать народным дружинником в Москве

Для того чтобы стать дружинником, нужно подать в районный штаб дружины личное заявление. Штабы ДНД сейчас есть во всех районах Москвы, их адреса и телефоны можно узнать здесь.

Необязательно вступать в дружину по месту жительства. Можно выбрать любую дружину в другом районе или административном округе Москвы.

Кроме того для вступления понадобится несколько документов:



Паспорт

Справка из психоневрологического диспансера

Справка из наркологического диспансера

Медицинская справка форма 086-У или форма 046-1

Фотографии 4х6 см, матовая бумага, правый уголок, 4 штуки.

Также при вступлении в народную дружину кандидат заполняет анкету, в которой указывается некоторые личные сведения. Если хотя бы часть предоставленной информации окажется ложной, кандидату будет отказано.

Вступивший в народную дружину проходят испытательный срок в течение трех месяцев, ему вручается удостоверение дружинника и нарукавная повязка.

Дежурство дружинников длится с 18 до 22 часов. Каждый дружинник к 18.00 прибывает в ОВД своего района, где проходит инструктаж и получает информацию об оперативной обстановке. Затем вместе с полицейскими дружинники отправляются патрулировать улицы.

В Московской городской народной дружине состоят 19 тысяч человек

Сейчас дружинники имеют право помогать сотрудникам правоохранительных органов задерживать нарушителей порядка и доставлять их в полицейские участки. Оружия и спецсредств у дружинников нет, применять физическую силу, за исключением необходимой самообороны, им не позволено. В прошлом году дружинникам удалось предотвратить в Москве более 34 тысяч преступлений, с их помощью было задержано 190 подозреваемых.



Народные дружинники выходят на дежурства в свободное от основной работы время и не получают за это денежного вознаграждения. Однако членство в народной дружине дает право на бесплатный проезд во всех видах наземного общественного транспорта и в метро.

Сейчас в Москве около 20 тысяч дружинников, которые патрулируют улицы во всех районах Москвы. Среди членов добровольных дружин - бывшие сотрудники правоохранительных органов, активные пенсионеры и люди самых разных профессий.