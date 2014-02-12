Электронные паспорта появятся в России в 2016 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Выпуск электронных паспортов в России начнут с 1 января 2016 года. Госкорпорация "Ростех" подписала соглашение с ФМС России о сотрудничестве в рамках проекта по созданию электронного паспорта, говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

"Электронный паспорт не только значительно упростит для граждан все процедуры, для прохождения которых необходимо удостоверение личности, но и поможет усовершенствовать системы учета ФМС. При этом использование потенциала предприятий Ростеха позволит создать электронный документ, соответствующий всем современным требованиям", - отметил руководитель ФМС России Константин Ромодановский..

До 2025 года в стране будут использоваться и электронный, и бумажный паспорта. Удостоверение личности в их действующем формате должны полностью выйти из обращения в 2030 году.

Электронный паспорт будет содержать фотографию, имя, фамилию и отчество, информацию с адресом на специальном чипе, ИНН, страховой номер, цифровая подпись, а также отпечатки пальцев.