В Крыму запретили деятельность партий "Свобода" и "Правый сектор"

Фото: ИТАР-ТАСС

Верховная Рада Крыма запретил деятельность на территории Крыма "профашистских партий и общественных организаций", сообщает пресс-служба парламента республики.

"Органы власти Автономной Республики Крым принимают все возможные меры для того, чтобы не допустить проникновения экстремистов на ее территорию. В связи с этим вызывают крайнее беспокойство недавние заявления представителей правоэкстремистской группировки "Правый сектор" о возможности отправки ее активистов в Крым, поскольку это приведет к эскалации насилия на полуострове", - говорится в сообщении.

Так, под запретом оказались партии "Свобода", "Правый сектор", "Тризуб" имени Степана Бандеры и некоторые другие.

Кроме того, службе безопасности АРК поручено "проводить необходимую работу по выявлению и привлечению к уголовной ответственности виновных в разжигании межнациональной розни и призывах к насилию".

Напомним, что 5 марта Следственный комитет России объявил в международный розыск лидера украинской организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. По мнению следствия, в своих выступлениях глава "Правого сектора" публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору. Ему уже предъявлено обвинение.

Напомним, 6 марта 2014 года депутаты крымского парламента проголосовали за вхождение автономной республики в состав России. Это решение поддержали 78 депутатов из 81-го.

16 марта в Крыму пройдет референдум. На голосование выносятся два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Бюллетени для голосования будут печататься на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Добавим, что по конституции 1992 года у Крыма был свой президент, а сама республика - государством, делегировавшим часть полномочий Украине. Кроме того, Крым мог самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.