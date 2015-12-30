Режим работы приемных МАДИ изменится в новогодние праздники

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Режим работы приемных Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) изменится в новогодние праздники, сообщает Агентство "Москва".

Получить разрешение на возврат автомобиля в круглосуточном режиме можно будет в приемной МАДИ на 4-м Новоподмосковном переулке, дом 3. Остальные приемные будут работать по индивидуальному графику.

Оставить обращение, пожелание или подать жалобу на постановление об административном правонарушении в праздничные дни можно будет в приемной МАДИ на Каланчевской улице, дом 49.

Сделать это можно будет 31 декабря с 8:00 до 14:45, 5 января с 9:00 до 15:45 и 9 января с 9:00 до 15:45. С 11 января приемные МАДИ продолжат работу в обычном режиме.

Как сообщить об отмене штрафа

Напомним, все новогодние праздники парковка на столичных улицах будет бесплатной. Также власти столицы приняли решение, что бесплатная парковка по воскресеньям и праздникам будет действовать в столице постоянно.

С 26 декабря зона платной парковки в Москве расширится еще на 248 улиц, которые расположены в 45 районах города. Список улиц с новыми точками платной парковки можно посмотреть здесь.