Парковки необходимо размещать под площадями и улицами

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Парковки необходимо размещать на подземных уровнях под общественными пространствами: площадями и улицами. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время встречи с журналистами.

"Эффективная история – это, как показывает мировой опыт, размещать парковки под улицами и площадями, то есть под общественными пространствами. Мы регулярно в проектах планировок сейчас такие предложения вносим, например, в Коммунарке так сделан проект планировки. Опыт пока малоизученный для России и Москвы, но, я думаю, что его необходимо внедрять", – цитирует Кузнецова корреспондент m24.ru.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил в интервью m24.ru, что Москва не будет строить многоуровневые подземные паркинги под столичными площадями.

"Москва в цифрах": Платных парковок становится больше

Идея строительства многоуровневых паркингов рассматривалась московскими властями с 2013 года. Первоначально планировалось построить подземные паркинги под площадями в центре города. Например, Триумфальной, Сахарова, Лубянской, Тверской заставы, под площадями на ЗИЛе.

Строить предполагалось за счет денег инвесторов. Под площадью Белорусского вокзала – на 1100 машино-мест, под площадью Сахарова – на 3–4 тысячи машино-мест. Стоимость парковки могла составлять до 300–500 рублей в час. Однако договоры с инвесторами не были заключены.

Напомним также, что московские власти готовят новые поправки в нормативы проектирования, которые позволят устраивать автомобильные парковки на первых этажах жилых домов.