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27 июня 2013, 14:16

Парковка у центрального входа в парк Горького станет платной

парковки автомобили парки культура Сергей Капков стоянка ЦПКиО имени Горького семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

Парковка у центрального входа в парк Горького станет платной. Об этом заявил и.о. главы столичного департамента культуры Сергей Капков.

Он отметил, что у парка искусств "Музеон" есть другая парковка, где можно оставлять автомобили бесплатно.

Кроме того, к концу года предполагается устроить паркинг на территории парка "Музеон". Сейчас на этом месте располагается база Метростроя.

Подземный паркинг на площади Гагарина, рассчитанный на 600 мест, также планируется использовать под нужды парка.

В целом, решить проблему заторов у парка Горького на Садовом кольце может лишь ужесточение запрета парковки на Крымском мосту, а также развитие других столичных парков, добавил Капков.

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