С июня водители будут получать SMS об эвакуации авто

Фото: m24.ru

В начале июня водителям начнут рассылать SMS-оповещения о том, что их автомобили эвакуировали, сообщает в своем микроблоге пресс-служба "Московского паркинга".

"SMS-сообщение будут направлять после эвакуации, чтобы водитель, не обнаруживший авто на месте, знал: машину эвакуировали, а не угнали", - уточняют в организации.

Чтобы подписаться на уведомления, автовладельцу необходимо будет зарегистрироваться на сайте "Московский паркинг", либо послать сообщение "ЭВ *номер авто*" на номер 7377. Таким образом он подключится к Единой мобильной платформе, а власти получат номер телефона владельца автомобиля, сообщается на сайте департамента информационных технологий Москвы.

Напомним, с 15 сентября в Москве эвакуация стала платной, ее стоимость варьируется в зависимости от массы автомобиля – для легковушки от 3 до 7 тысяч рублей. Эвакуация грузовика обойдется в 27 тысяч. К ней добавляется штраф за неправильную парковку в размере 3 тысяч рублей, плюс каждые сутки хранения обойдутся автовладельцу в 1 тысячу рублей.

В настоящее время москвичи могут узнать, на какую штрафстоянку эвакуировали автомобиль, на сайте "Парковки Москвы" или по телефону единого call-центра: 8(495) 539-22-99. Проверить неоплаченные штрафы можно на столичном портале госуслуг. Также в Москве запустили мобильное приложение, с помощью которого можно будет узнать о маршруте движения общественного транспорта и его остановках.