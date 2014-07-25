Московские власти выберут новые места для бункеров

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Столичные власти проанализируют объекты двойного назначения – бункеры в подвалах, гаражах, станциях метро - и разработают новые решения по их строительству с использованием инновационных технологий. Как сообщил M24.ru источник в департаменте градостроительной политики, планируется разработать альбом архитектурно-технических решений для бомбоубежищ, а также выяснить, где необходимы новые бункеры, в первую очередь, в жилой зоне. По словам экспертов, наиболее эффективный способ размещения новых бомбоубежищ - сделать объектами двойного назначения подземные паркинги, в том числе, у многоквартирных домов.

Московские власти проанализируют существующие объекты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с учетом отечественного и зарубежного опыта их строительства, размещения и эксплуатации. Учитывать будут все факторы, в том числе расположение в жилых районах или на общественных территориях. Бомбоубежища проверят на соответствие современным требованиям надежности, энергоэффективности и долговечности и составят список объектов, нуждающихся в реконструкции.

По словам собеседника M24.ru, планируется также создать альбом архитектурно-технических решений объектов двойного назначения и методические рекомендации по их строительству "с учетом внедрения инновационных материалов, конструкций и технологий по освоению подземного пространства".

Отметим, что в Москве расположены несколько тысяч подземных сооружений ГО, адреса 250 объектов есть в открытом доступе. Часть из них отданы под парковки. В последнее время в Москве начали появляться проекты строительства микрорайонов с подземно-надземными гаражами двойного назначения. Один из таких объектов планируется построить в экспериментальном районе "Куркино". Кроме того, на общественном обсуждении в Москомархитектуре находится проект планировки для новых учебных корпусов и студенческого городка Московского государственного строительного университета (МГСУ) вдоль Ярославского шоссе. Там тоже планируется построить кампус, а также жилые дома с гаражами-бункерами на 4,2 тысячи мест. На крышах жилых домов установят сирены, которые в случае ЧП предупредят жителей дома о необходимости спуститься в бункер.

Как ранее сообщал M24.ru замглавы Москомархитектуры Эрнст Мавлютов, в столице также может появиться около 90 парковок-бункеров на транспортно-пересадочных узлах возле станций метрополитена. Вместимость каждой парковки будет зависеть от конкретного проекта – от 100 до 500 машино-мест.

К слову, в новых станциях неглубокого заложения в самом метро от объектов ГО и ЧС, наоборот, отказываются. По подсчетам департамента строительства, это позволит сэкономить до 75 млрд рублей при создании новых линий подземки до 2020 года. При этом московский метрополитен все равно сохранит за собой функцию укрытия на случай ЧС - но только на старых станциях.

По словам доцента кафедры мостов и транспортных тоннелей Московского автомобильно-дорожного института Сергея Зеге, основная цель освоение подземного пространства в Москве - создание внеуличных парковок. "Подземную парковку можно использовать как бомбоубежище. Но для этого нужно обустроить там системы жизнеобеспечения: воздухообмен, водоснабжение и канализацию. Это существенно дороже, чем построить просто парковку. Пока, в основном, строятся все-таки гаражи не как объекты ГО и ЧС", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что использование новых технологий позволит снизить стоимость освоения подземного пространства на 10-15%. "Например, мы в МАДИ разработали новые технологии сооружения стены в грунте, которые позволяют делать конструкцию существенно дешевле за счет того, что там совмещается устройство котлована, гидроизоляции, облагороженного внутреннего пространства", - сказал он.

Как пояснил бывший глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко полагает, что новации в строительстве, скорей всего, применят по отношению к бункерам и бомбоубежищам, которые будут строить на территории Новой Москвы. "Население там растет, строятся новые дома, им нужна система гражданской обороны. А размещение объектов двойного назначения сродни размещению социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник, которые должны попадать в радиус доступности населения", - отметил он.

Стоимость строительства одного бомбоубежища, по словам Ткаченко, соответствует стоимости строительства подвала жилого дома и варьируется в пределах 3 тысячи долларов за квадратный метр.

Как отметил вице-президент Союза архитекторов России Сергей Гнедовский, совершенствовать технологии строительства бункеров необходимо после того, как будут выявлены степени угрозы, на которые бомбоубежища должны быть рассчитаны. "Архитектурных изысков тут быть не может – смысл не в архитектуре, а в обеспечении выживаемости. Кроме того, объекты двойного назначения должны быть незаметны, - сказал он. - Главное, у них должна быть система автономной вентиляции и эвакуации. Необходимо строить плотные стены, колонны, перекрытия, которые смогут выдержать нагрузку от взрыва".

Заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве Антон Цветков, в свою очередь, отметил, что большинство москвичей не знают, где находятся бомбоубежища и сколько их. "Прежде чем совершенствовать существующие объекты, нужно оценить, насколько это целесообразно, потому что население не знает, где они находятся и куда бежать, если раздастся сигнал тревоги. Поэтому сначала надо провести ревизию и понять, как они используются, и проинформировать жителей близлежащих домов", - сказал он.

Наталья Савельева