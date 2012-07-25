"Парконы" будут курсировать по новой Москве

Тротуарные ограждения, устанавливаемые в Москве, должны обеспечить безопасность пешеходов

На территории новой Москвы могут появиться специальные автомобили с видеокамерами, фиксирующие нарушения правил парковки. Об этом "Известиям" рассказал источник в транспортном департаменте города.

"Мы проводим исследование, по результатам которого и можно будет говорить, как будет развиваться интеллектуальная транспортная система на новых территориях столицы", - заявил источник издания.

В апреле этого года власти уже запустили десять подобных автомобилей. Помимо этого, мобильными комплексами видеофиксации нарушений правил парковки оснастят и столичные автобусы, идущие по выделенным линиям.

Напомним, число маршрутов, по которым курсируют автомобили-"парконы" увеличилось в Москве почти вдвое.