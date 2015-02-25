Выявленные Генпрокуратурой нарушения в работе эвакуаторщиков и МАДИ устранены

Все недочеты, выявленные в ходе проверки Генпрокуратуры, устранены, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что по итогам проверки работы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГУП "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), которую провела Генпрокуратура, в столице было выписано с нарушениями 600 тысяч штрафных постановлений о незаконной парковке на сумму 1,8 миллиардов рублей.

При этом, как отмечала газета "Коммерсантъ", штрафы выписывались гражданам, которые оставляли машины в разрешенных местах. Также среди претензий Генпрокуратуры упоминалась необоснованность взысканий с водителей, оформление квитанций не уполномоченными на то сотрудниками, а также отсутствие помещений для ожидания на штрафстоянках.

"В настоящее время все недочеты, выявленные в ходе проверки Генпрокуратуры РФ, устранены. Однако важно отметить, что все штрафы МАДИ выписаны в соответствии с законодательством и соглашением о передаче полномочий от МВД правительству Москвы. Также, в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), совместно с ЦОДД проводится работа по совершенствованию системы фиксации нарушений - это позволит исключить вероятность оформления неправомерных штрафов", - рассказали в департаменте.

В ведомстве пояснили, что предусмотрены изменения в системе полномочий при оформлении штрафов, в частности, расширение круга лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов исполнительной власти Москвы. Эти нововведения позволят оптимизировать работу всей системы.

"Впрочем, и по нынешней системе оформление неправомерных штрафов практически исключено - данные парконов проходят дополнительную проверку сотрудниками, и системных ошибок быть не может, также важно, что все сомнения всегда трактуются в пользу автомобилиста", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время ведется активная работа по повышению комфорта на спецстоянках. В частности, идет проектирование и обустройство четырех спецстоянок - там появятся отапливаемые залы ожидания с возможностью покупки закусок и воды, электронная очередь и все необходимые удобства.

"Работа подведомственных учреждений транспортного комплекса строго контролируется – проводятся как внутриведомственные проверки, так и инспекции со стороны контролирующих органов. Все выявленные нарушения оперативно устраняются, а виновные лица привлекаются к ответственности", - заключили в департаменте.