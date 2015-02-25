Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля 2015, 17:05

Город

Выявленные Генпрокуратурой нарушения в работе эвакуаторщиков и МАДИ устранены

Все недочеты, выявленные в ходе проверки Генпрокуратуры, устранены, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что по итогам проверки работы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГУП "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), которую провела Генпрокуратура, в столице было выписано с нарушениями 600 тысяч штрафных постановлений о незаконной парковке на сумму 1,8 миллиардов рублей.

При этом, как отмечала газета "Коммерсантъ", штрафы выписывались гражданам, которые оставляли машины в разрешенных местах. Также среди претензий Генпрокуратуры упоминалась необоснованность взысканий с водителей, оформление квитанций не уполномоченными на то сотрудниками, а также отсутствие помещений для ожидания на штрафстоянках.

"В настоящее время все недочеты, выявленные в ходе проверки Генпрокуратуры РФ, устранены. Однако важно отметить, что все штрафы МАДИ выписаны в соответствии с законодательством и соглашением о передаче полномочий от МВД правительству Москвы. Также, в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), совместно с ЦОДД проводится работа по совершенствованию системы фиксации нарушений - это позволит исключить вероятность оформления неправомерных штрафов", - рассказали в департаменте.

В ведомстве пояснили, что предусмотрены изменения в системе полномочий при оформлении штрафов, в частности, расширение круга лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов исполнительной власти Москвы. Эти нововведения позволят оптимизировать работу всей системы.

Ссылки по теме


"Впрочем, и по нынешней системе оформление неправомерных штрафов практически исключено - данные парконов проходят дополнительную проверку сотрудниками, и системных ошибок быть не может, также важно, что все сомнения всегда трактуются в пользу автомобилиста", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время ведется активная работа по повышению комфорта на спецстоянках. В частности, идет проектирование и обустройство четырех спецстоянок - там появятся отапливаемые залы ожидания с возможностью покупки закусок и воды, электронная очередь и все необходимые удобства.

"Работа подведомственных учреждений транспортного комплекса строго контролируется – проводятся как внутриведомственные проверки, так и инспекции со стороны контролирующих органов. Все выявленные нарушения оперативно устраняются, а виновные лица привлекаются к ответственности", - заключили в департаменте.

Сюжет: Платные парковки в Москве
парковки Генпрокуратура проверки МАДИ АМПП департамент транспорта

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика