Жителям ЦАО выдают по 2 резидентных разрешения на парковку - Поляков

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Жители домов вблизи от платных парковок получают по два бесплатных места на квартиру, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Поляков.

Согласно новым правилам, оформить разрешение на стоянку в центре можно только на машину собственника жилья или нанимателя при наличии договора сроком не менее года. Разрешение может получить и другой водитель, прописанный в этой квартире. При этом у заявителя не должно быть неоплаченных штрафов ГИБДД на момент подачи заявления.

"Мосгорсправка": Как оформить резидентное разрешение на парковку

Меняются правила и для многодетных семей, которым разрешается парковаться в центре города бесплатно. Теперь им необходимо оформить парковочное разрешение на автомобиль, находящийся в собственности одного из родителей. Прежде подтверждения права собственности не требовалось.

Ранее жители ЦАО могли получить резидентное разрешение на любой автомобиль, причем перерегистрировать документ на новую машину можно было раз в месяц. Разрешение позволяет бесплатно парковаться в своем районе каждый день с 20.00 до 08.00. Также жители могут за 3 тысячи рублей купить абонемент на круглосуточную парковку.

Право на выдачу резидентных разрешений находится в ведении "Администратора московского парковочного пространства". Ознакомиться со всеми правилами получения резидентных разрешений можно здесь.