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24 июля 2012, 12:38

До конца ноября откроют 15 транспортно-пересадочных узлов

парковки мэр Москвы транспортно-пересадочные узлы трафик Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Пятнадцать транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) будут открыты в Москве до конца ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник во вторник ознакомился с ходом работ по строительству ТПУ рядом со станцией метро "Войковская".

Транспортно-пересадочные узлы появятся рядом со станциями метро и остановками наземного общественного транспорта. Там же будут сделаны паркинги для личного автотранспорта.
При каждом ТПУ для водителей общественного транспорта будет оборудована диспетчерская, комната отдыха и столовая.

В августе 2012 года будут открыты пять транспортно-пересадочных узлов рядом со станциями метро "Войковская", "ВДНХ", "Алтуфьево", "Водный стадион" и "Речной вокзал". А в ноябре появятся ТПУ около станций метро "Бабушкинская", "Семеновская", "Новогиреево", "Перово", "Люблино", "Таганская", "Пионерская", "Филевский парк", "Щукинская" и "Сходненская".

Транспортно-пересадочные узлы будут построены в рамках масштабной работы по борьбе с пробками. Предполагается, что ТПУ помогут значительно разгрузить дороги. Автомобилисты смогут оставлять машину на парковке, не заезжая в центр города, и далее ехать общественным транспортом.

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