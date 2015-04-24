Парковку возле музея-заповедника "Царицыно" хотят сделать бесплатной

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Парковка возле музея-заповедника Царицыно может стать бесплатной. Об этом на встрече с жителями ЮАО сообщил первый замруководителя департамента транспорта Гамид Булатов, передает Агентство "Москва".

"Я сейчас, к сожалению, не могу сказать, навскидку, чья парковка возле государственного музея-заповедника Царицыно, кому она принадлежит. Мы уточним ее принадлежность и если она, действительно, как говорят жители, платная и пустая мы рассмотрим возможность ее перевода в режим бесплатной работы", – сказал Булатов в ответ на просьбу жителей сделать указанную парковку бесплатной в весенне-летний период.

Напомним, платная парковка в музее-заповеднике "Царицыно" появилась в январе этого года. Охраняемая стоянка расположена в сотне метров от входа на территорию музея-заповедника (со стороны станции метро "Царицыно"), на улице Тюрина.

Билет в музей или на концерт дает право на три бесплатных часа. По истечении трех часов стоимость парковки составит 100 рублей за каждый полный или неполный час. При этом льгота не действует в дни бесплатного посещения музея. Бесплатные парковки на территории "Царицыно" работают в прежнем режиме.

Отметим, возле метро "Царицыно" построена плоскостная парковка на 1,2 тысяч машиномест, она оборудована Wi-Fi и видеонаблюдением. На ее месте к 2020 году планируют построить ТПУ.

Дизайн транспортно-пересадочного узла у метро "Царицыно" будет выполнен в архитектурном стиле Большого Царицынского дворца, рассказал М24.ru пресс-секретарь Дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко. Предполагается, что ТПУ "Царицыно" будет девятиэтажным плюс три подземных яруса, он займет площадь 274,2 тысяч кв. метров. Там организуют более 2 тысяч машиномест.