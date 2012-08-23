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Город

23 августа 2012, 16:20

За таксистами-нелегалами проследят комплексы видеофиксации

парковки такси транспорт улицы нарушения Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы технологии

В Москве ловить таксистов-нелегалов будут "парконы". С сентября на стоянках такси заработают мобильные комплексы фиксации нарушений. Система будет подключена к базе разрешений на перевозку пассажиров

Московские власти намерены запустить в сентябре систему мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений, предназначенных для выявления таксистов-нелегалов.

Планируется, что эти комплексы заработают на городских стоянках для такси. До конца текущего года число таких официальных парковок увеличится вдвое - до 500 объектов, информирует пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Уже введено в эксплуатацию 246 официальных стоянок на ж/д вокзалах, транспортно-пересадочных узлах, вблизи станций метро и объектов социального значения. Стоянки открыты как для столичных таксомоторных компаний, так и для индивидуальных предпринимателей, получивших официальные разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент комплексы фото- видеофиксации уже курсируют по 68 маршрутам города и фиксируют нарушения правил остановки и стоянки.

Всего за 11 месяцев этого года московские власти выдали около 17 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность. С 1 июля таксистов, не имеющих лицензии на работу, ждет штраф в размере пять тысяч рублей.

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