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Город

22 июля 2014, 12:19

Москвичи решат, стоит ли снижать скорость в центре города до 40 км/ч

парковки дороги Бульварное кольцо опросы снижение скорости Активный гражданин

Вопрос об изменении скоростного режима в центре столицы решат москвичи

Жители Москвы решат, надо ли снижать максимальную скорость в пределах Бульварного кольца до 40 км/час, соответствующий опрос запущен в сервисе "Активный гражданин".

На голосование вынесен всего один вопрос: "Все чаще от экспертов поступают предложения снизить скорость на Бульварном кольце до 40 км\ч за исключением центральных улиц. Поддерживаете ли вы идею снижения скорости в центре Москвы". Вариантов ответа три: "Да, поддерживаю", "Это должны решать специалисты" и "Нет, это существенно не изменит дорожную ситуацию".

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Изначально с инициативой изменить скоростной режим внутри Бульварного кольца и снизить предельно допустимую скорость до 40 километров в час выступил Центр организации дорожного движения.

Отметим, что в настоящее время в пределах Бульварного кольца можно разгоняться до 60 километров в час.

Добавим, что ГИБДД предварительно поддержала инициативу по снижению скорости до 60 км в час на всем протяжении Третьего транспортного кольца (ТТК). При этом съезды с ТТК на другие магистрали хотят отделить, чтобы водители не подрезали друг друга на повороте. По мнению экспертов, снижение скорости на ТТК необходимо, чтобы организовать на магистрали дополнительную полосу.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Напомним, "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить в мобильном приложении, на сайте сервиса и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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