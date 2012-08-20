Новый гаражно-сервисный комплекс построят в СЗАО к 2015 году

ИТАР-ТАСС

Срок инвестиционного контракта на строительство гаража-стоянки в Строгино продлен до 1 мая 2015 года, информирует интернет-портал Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Многоэтажный паркинг будет располагаться по адресу: проектируемый проезд № 120, ул. 2-я Лыковская.

"Гаражный комплекс, как предполагается, будет иметь три этажа и вмещать 1200 автомобилей. Доля города составит 15% машино-мест и 40% встроенно-пристроенных помещений", - уточняется в сообщении.

Напомним, с начала года в столице возобновлено строительство "народных гаражей", работы на которых не велись уже более шести месяцев. Ввести в эксплуатацию эти паркинги на 7905 машин планируется до конца 2012 года.