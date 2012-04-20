Обзор московских газет: 20 апреля

Департамент науки и промышленности проведет исследование эффективности использования территории промзон, которые примыкают в Малому кольцу Московской железной дороги. На этих землях предполагается разместить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Эксперты отметили, что освоение пока пустующих участков благоприятно скажется на дородной ситуации в столице. Однако это произойдет только при условии параллельного строительства там других объектов – торговых и офисных центров, жилых домов и зеленых зон. «Известия»

Предупреждение о парковке в неположенном месте виде "желтой карточки" получили первые 15 тысяч москвичей. Об этом сообщил сегодня руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. «РГ»

Около 15 тыс. листовок с предупреждением о неправильно парковке распространил столичный департамент транспорта за первые три дня. Причем большую часть «желтых карточек» раздали московские студенты. Транспортники утверждают, студенты помогали им на добровольной основе. Однако общественники подозревают, что это была «обязаловка». «Московские новости»

Мэрия обяжет школы создавать электронные портфолио учеников. Как сообщили «Известиям» в IT-департаменте, к 2013 году они появятся в системе «Электронный дневник» - dnevnik.mos.ru. Доступ к данным об учениках будут иметь администрация школы, учителя и родители. В портфолио помимо информации об успеваемости и достижениях школьников внесут также данные об их состоянии здоровья. «Известия»

Как стало известно «Ъ», компания Ideas4retail, созданная Александром Мамутом и бывшим совладельцем re:Store Евгением Бутманом, запускает первый собственный розничный проект — магазины товаров для дома Cook House площадью до 400 кв. м. Всего до конца года Ideas4retail хочет открыть до 12 торговых точек в Москве. «КоммерсантЪ»

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование фигурантов громкого дела о «неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности», возбужденного после теракта в январе 2011 года в аэропорту Домодедово. От уголовной ответственности были освобождены руководители компаний, работающих в аэропорту и транспортной милиции. При этом все они получили право на реабилитацию, в том числе возмещение ущерба. Однако перед прекращением дела о безопасности из него были выделены новые материалы о хозяйственной деятельности аэропорта, по которым расследование продолжается. «КоммерсантЪ»

Чтобы подключить 1,7 млн своих абонентов к новой сети связи GPON, московская городская телефонная сеть (МГТС) потратит только в этом году $600 млн при общих инвестициях на этот проект $2 млрд. Конкуренты МГТС сомневаются в оправданности таких затрат. «КоммерсантЪ»

Создать единую для всех школ страны систему фильтрации данных из интернета предлагают эксперты. Это позволит поставить барьер для сайтов сомнительного содержания, доступ к которым сейчас имеют школьники. В Минкомсвязи эту идею одобряют. С таким предложением выступили участники российского интернет-форума. Дело в том, что существующие системы фильтров для данных из Сети безнадежно устарели. Почти половина школ в России находится на обслуживании у локальных провайдеров. И централизованно никто не отслеживает, какими именно сайтами пользуются школьники. Сейчас ответственность за это несет директор школы. Но руководители учебных заведений не всегда являются продвинутыми пользователями. «РГ»

Российских курильщиков все-таки выгонят на улицу. Антитабачный закон, подготовленный министерством здравоохранения и социального развития, прошел все необходимые согласования. Об этом сообщила директор департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздравсоцразвития Марина Шевырева. «РГ»

По мнению россиян, для роскошной жизни жителям Москвы и Санкт-Петербурга нужно в среднем 1,5 млн руб. в месяц на семью из трех человек, других городов — 1 млн руб., показало мартовское исследование социологов «Ромир», опросивших 1000 человек. Главными символами роскоши опрошенные считают яхту (53%), элитную недвижимость (42%) и частный самолет (38%), с роскошью также ассоциируются эксклюзивные автомобили (37%), бриллианты (30%), отдых на экзотических островах (29%) и морские круизы (14%). Замыкает список черная икра (4%). «Ведомости»

В субботу байкеры из мотоклуба «Ночные волки» проедут по столице в поддержку автопробега за Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторы акции надеются, что участие примут несколько сотен человек. «Я против бесноватых, которые смеются над верующими, — поясняет лидер «волков» Александр Залдостанов. — Мы поедем на наших мотоциклах с привязанными к ним шариками с буквами «ХВ» — Христос Воскресе. «Вечерняя Москва»

Разбившийся ртутный термометр в Москве проще всего выбросить в обычный мусорный контейнер возле дома. Если же задаться целью ликвидировать локальное ЧП по всем правилам, необходимо запастись терпением и немалой денежной суммой. Экологи уверяют: в городе полностью отсутствуют механизмы утилизации ртутьсодержащих предметов. «Московские новости»

С поста главы департамента экономической политики города уволена Марина Оглоблина. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к правительству Москвы. Количество отставленных топ-чиновников мэрии достигло четырех человек за неделю. По мнению экспертов, на этом увольнения не завершены. «Известия»

Муниципальные образования в столице хотят получить возможность регулировать розничную продажу алкоголя. Такое предложение выдвинула председатель совета муниципальных образований Москвы Ирина Белых в четверг на круглом столе в столичном департаменте торговли и услуг. «Известия»