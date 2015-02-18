Занимающие места для инвалидов машины предлагают эвакуировать

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Для водителей, паркующихся на местах для инвалидов, нужно ввести максимальные штрафы, а их машины эвакуировать, заявил на заседании координационного совета по делам инвалидов при мэре Москвы заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Мы можем отправить обращение в Мосгордуму, чтобы создать такую законодательную инициативу. Если будет принято решение, что можно эвакуировать машины с инвалидных мест, места сразу найдутся. Потому что у нас на всех стоянках есть места для инвалидов, они отмечены, и всюду запрещены парковки для всех остальных", – цитирует чиновника Агентство "Москва".

Ранее вопрос об ужесточении наказания для автовладельцев, занимающих парковочные места для инвалидов, поднял депутат Госдумы, председатель правления региональной общественной организации инвалидов "Стратегия" Владимир Крупенников.

Он в декабре 2014 года внес поправки в закон об эвакуации, который сейчас в первом чтении принят Госдумой в части увеличения в три раза штрафа за парковку на месте для инвалидов.

Крупенников также отметил, что дептранс сейчас проверяет все места, где необходимо и возможно создать парковочные места для инвалидов.

Отметим, что в настоящее время штраф за парковку на месте для инвалидов составляет 5 тысяч рублей, а эвакуировать машину могут только в следующих случаях: