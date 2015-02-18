Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18 февраля, 17:45

Занимающие места для инвалидов машины предлагают эвакуировать

парковки инвалиды Леонид Печатников

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для водителей, паркующихся на местах для инвалидов, нужно ввести максимальные штрафы, а их машины эвакуировать, заявил на заседании координационного совета по делам инвалидов при мэре Москвы заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Мы можем отправить обращение в Мосгордуму, чтобы создать такую законодательную инициативу. Если будет принято решение, что можно эвакуировать машины с инвалидных мест, места сразу найдутся. Потому что у нас на всех стоянках есть места для инвалидов, они отмечены, и всюду запрещены парковки для всех остальных", – цитирует чиновника Агентство "Москва".

Ранее вопрос об ужесточении наказания для автовладельцев, занимающих парковочные места для инвалидов, поднял депутат Госдумы, председатель правления региональной общественной организации инвалидов "Стратегия" Владимир Крупенников.

Ссылки по теме

Он в декабре 2014 года внес поправки в закон об эвакуации, который сейчас в первом чтении принят Госдумой в части увеличения в три раза штрафа за парковку на месте для инвалидов.

Крупенников также отметил, что дептранс сейчас проверяет все места, где необходимо и возможно создать парковочные места для инвалидов.

Отметим, что в настоящее время штраф за парковку на месте для инвалидов составляет 5 тысяч рублей, а эвакуировать машину могут только в следующих случаях:

  • если у машины есть неисправности, представляющие опасность для участников движения;
  • если она припаркована в неположенном месте;
  • в случае отказа от медосвидетельствования;
  • если водитель находится в нетрезвом состоянии;
  • если у автовладельца нет водительского удостоверения;
  • если за рулем находится лицо, не имеющее права управлять авто;
  • если на машине нет номеров или они поддельные.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать