Одностороннее движение с 1 августа будет введено на 24 улицах

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) утвердил список улиц, которые станут односторонними из-за расширения зоны платной парковки с 1 августа, сообщил M24.ru заместитель руководителя ЦОДД Александр Поляков. По его словам, ведомство на окружной комиссии по безопасности дорожного движения в префектуре Центрального административного округа решило, что односторонними станут 24 улицы в Пресненском, Тверском, Беговом районах и в районе Арбат. В частности, односторонними станут улицы Гашека, Чаянова, Первый и Второй Тверской-Ямской переулки (полный список см. в конце текста - M24.ru).

"Сделав улицы односторонними, мы увеличим количество парковочных мест без ущерба пропускной способности переулков. После анализа улично-дорожной сети мы выбрали районы с большим количеством рабочих мест, с большим транспортным спросом - более 3 тысяч маятниковых поездок", - отметил он.

По его словам, многие улицы в центре города достаточно узкие, чтобы организовать на них парковочные места с двух сторон.

"Кроме того, на сегодняшний день аварийные службы испытывают значительные затруднения при движении по переулкам ЦАО, после введения изменений проблема будет решена.В результате реорганизации дорожного движения, мы планируем провести перенастройку светофоров, естественным образом сократится количество левых поворотов, что положительно скажется как на пропускной способности, так и на экологии района, потому что машины будут меньше стоять на светофорах", - добавил Поляков.

Напомним, что ранее планировалось сделать односторонними 29 улиц. В результате пять из них решили не делать односторонними: в Пресненском районе это 4-й Звенигородский переулок и Рочдельская улица, в Тверском и Беговом районах это улицы Верхняя и Скаковая, а также Горлов тупик.

С 1 августа платная парковка выйдет за пределы Садового кольца. Платные парковочные места появятся еще на 162 улицах в пределах Третьего транспортного кольца. Час стоянки обойдется автомобилистам в 40 рублей, парковочные абонементы будут стоить 8 тысяч рублей в месяц и 80 тысяч - в год.

Марина Курганская

Список улиц, движение на которых с 1 августа станет односторонним: