Москвичи смогут узнать о местах на парковке с помощью смартфона

Правительство Москвы приняло постановление о создании единой мобильной платформы (ЕМП), которая позволит задействовать для улучшения качества городских сервисов потенциал мобильных устройств.

"Инфраструктурная платформа, включающая в себя вычислительные мощности и специальное программное обеспечение, позволит централизовать управление мобильными сервисами, такими как SMS-подписки, USSD-оповещение, мобильные и бесконтактные платежи и услуги с геопривязкой, упростит их внедрение во всех областях городской жизни и исключит двойное финансирование аналогичных разработок. С 1 августа 2012 года все мобильные сервисы городских ведомств и учреждений будут функционировать только на базе ЕМП", - говорится в пресс-релизе Правительства Москвы.

С помощью новых сервисов граждане, в частности, получат возможность отслеживать свободные места на парковке и оплачивать ее с мобильного телефона, получать SMS-уведомления о приходе и уходе ребенка из школы и его успеваемости, узнавать о начислениях штрафов ГИБДД, записываться к врачу, смотреть расписание общественного транспорта на ближайшей остановке. Для этих нужд планируется создать линейку тематических мобильных приложений, адаптированных под наиболее распространенные мобильные платформы.

Чиновники, в свою очередь, получат мобильные решения, которые серьезно упростят заполнение отчетности, особенно при выездных проверках. Система также позволит генерировать QR-коды, которые могут быть использованы в качестве билета или средства идентификации.

"Тестовым полигоном для новой системы стало первое официальное городское приложение "Мобильная приемная Правительства Москвы" для смартфонов на базе Windows Phone, Android и iOS, которое установили уже 12 тыс. москвичей, сгенерировавших более 10 тыс. обращений по поводу ям на дорогах, качества сигнала сотой связи, неработающих светофоров и фонарей, незаконных строек и брошенных автомобилей", - отмечается в сообщении.

Доля проникновения мобильной связи в Москве уже превысила 150%, а мобильного интернета - 50%. При этом стоимость мобильного трафика остается одной из самых низких по стране. По данным J’son & Partners, на московский регион приходится 22,4% всех продаж смартфонов в России, ежемесячно москвичи покупают более пяти устройств на каждую тысячу жителей.